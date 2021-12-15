لبنان

فاجعة في هذه البلدة.. حريق في الموقدة يودي بحياة سيدة داخل منزلها

Lebanon 24
15-12-2021 | 06:05
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 فجعت بلدة بسابا اليوم، بوفاة امرأة من ابناء البلدة، جراء اندلاع حريق صباح اليوم في منزلها، نجم عن حريق في الموقدة، أتى على اثاث المنزل بالكامل، وأدى إلى وفاتها، فيما نقل زوجها إلى مستشفى الجعيتاوي نتيجة تعرضه لحروق بالغة.

وقد حضرت عناصر الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق، كما حضرت ايضا الأجهزة الأمنية  إلى المكان، وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث .
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