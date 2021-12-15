انقلاب سيارة على الطريق العام (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب سيارة على طريق "البالما" العام باتجاه بيروت، ما أدى الى سقوط بعض الجرحى وزحمة سير خانقة في المحلة.

وعلى الفور عمل الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى احد مستشفيات المنطقة.