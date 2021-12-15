لبنان

خوري التقى وفد مجلس نقابة محامي طرابلس والشمال

Lebanon 24
15-12-2021 | 06:09
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إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم وفد مجلس نقابة محامي طرابلس والشمال برئاسة النقيبة ماري تريز القوال فنيانوس حيث جرى خلال اللقاء عرض جملة مطالب تتعلق بأوضاع قصر العدل في طرابلس، الى شؤون نقابية.
وأكد الوزير الخوري أمام الوفد على متابعة كل ما يتعلق بتحسين ظروف العمل في عدلية طرابلس وكل عدليات المحافظات لناحية تأمين الصيانة الدورية والتنظيفات والقرطاسية، مشيراً الى أن وزارة المالية وافقت على الإعتمادات اللازمة المتصلة بهذه المواضيع، ويبقى جزء بسيط هو قيد المتابعة.
أما في ما يتعلق بآلية إكتمال الهيئات التنسيقية داخل العدليات، فقال الخوري إنها قيد المتابعة أيضاً بهدف إستكمالها، مؤكداً على ضرورة إجراء التشكيلات والمناقلات القضائية،مشيراً الى  توافق بينه وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في هذا السياق.
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