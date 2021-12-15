المرتضى بحث في احياء وتنشيط المعالم الأثرية في بلدة صربا-النبطية مع رئيس بلديتها

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الاونيسكو اليوم، رئيس بلدية صربا-النبطية الياس الحلو، وتم تداول موضوع إقامة نشاط ثقافي في جمهورية مصر العربية بالتنسيق بين وزارتي الثقافة اللبنانية والمصرية والسفارة الإيطالية، كما تم البحث في موضوع المواقع الأثرية في بلدة صربا، ولا سيما القلعة الصليبية والمدافن الفينيقية وما يمكن أن تقوم به الوزارة "لإحياء وتنشيط هذه المعالم الأثرية وحمايتها، فضلا عن تأمين الدعم والتمويل لإنشاء مركز ثقافي في صربا".