سيدة تقطع الطريق في طرابلس وتسبب زحمة سير خانقة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حالة من الغضب تسيطر على المواطنين في مدينة طرابلس نتيجة زحمة السير وغياب العناصر المولجة تنظيم السير، أذ يشهد كل من بولفار طرابلس وساحة النور وطريق المعرض وشارع المصارف وطريق الميناء زحمة سير خيالية، وذلك بسبب استمرار قطع الطريق المؤدية الى ساحة النور من قبل احدى السيدات.