لبنان

أسعار الألعاب "نار"... اليكم ما تلجأ اليه بعض العائلات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2021 | 06:20
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تحتل هدايا الأطفال حيزا مهما من احتفلات عيد الميلاد المجيد، لكن وعلى ما يبدو تشكل هذه الهدايا عبئا كبيرا على الأهالي في هذه السنة، اذ باتت أسعارها خيالية وغير متوقعة لأن معظمها يسعر حصرا بالدولار الأميركي.

لذلك قررت بعض العائلات اعتماد نظام هدية واحدة من العائلة الكبيرة لكل طفل من أطفال العائلة، وبالتالي يتولى كل فرد أو كل مجموعة من اعضاء العائلة تحضير هدية لطفل واحد باسم كل أفراد العائلة.

كما لجأت بعض العائلات الى استبدال الهدايا الكبيرة المعتادة بأمور رمزية تدخل الفرحة الى قلوب الأطفال من دون ان يتطلب ذلك ميزانية كبيرة.

لبنان

خاص

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