عون: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار، واطّلع منه على الدعم الذي يقدمه البنك في تمويل بعض المشاريع الملحّة اجتماعياً وانسانياً وانمائياً.



وقال عون: "الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي تمولونها".