لبنان

اجراءات جديدة في المطار بدءا من اليوم للركاب القادمين الى لبنان.. وهذا ثمن الـpcr

Lebanon 24
15-12-2021 | 06:33
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أعلن المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن في تعميم انه "بدأ، اعتبارا من اليوم 15/12/2021، تطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والمتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان، وفقا للارشادات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، والتي جاءت في التعميم الذي صدر بتاريخ 6/12/2021 وحمل الرقم 51-2، بحيث يتوجب على جميع الركاب القادمين الى لبنان تعبئة الإستمارة على منصة وزارة الصحة قبل توجههم الى لبنان وهذا ما يسرع في انجاز فحوص pcr  في المطار ونتائجها".
 
وبالنسبة لإستيفاء رسم 30 دولارا ثمنا لـ pcr، اشار الحسن الى انه "يبدأ العمل به اعتبارا من 10/1/2022".
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