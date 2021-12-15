لبنان

اللجان المشتركة اقرت تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 عن الاقساط المدرسية لسنة واحدة

Lebanon 24
15-12-2021 | 06:40
A-
A+
Doc-P-897234-637751724397723896.jpg
Doc-P-897234-637751724397723896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاعلام والاتصالات والتربية والتعليم العالي جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزراء ونواب.
 
وناقشت اللجان في جلستها اقتراح القانون الرامي الى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجرى احالته للجنة فرعية برئاسة النائبة بهية الحريري وعضوية النواب ايهاب حمادة، عاصم عراجي، ادغار طرابلسي، بلال عبد الله، بيار بو عاصي، محمد نصر الله، ومحمد الحجار.
 
اما اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 48/2017 الصادر في 7 ايلول 2017 والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فانه وبعد المناقشة جرى ارجاؤه الى جلسة لاحقة.
 
وناقشت اللجان من خارج جدول الاعمال اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، ورفع سقوف الانفاق في المدارس الرسمية المقدم من النائبة بهية الحريري، فقد اقر معدلا في المادة الاولى بعد اضافة عبارة لسنة واحدة فقط.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:15 | 2021-12-15
15:11 | 2021-12-15
15:04 | 2021-12-15
14:52 | 2021-12-15
14:42 | 2021-12-15
14:29 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website