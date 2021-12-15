في هذه المنطقة... مواد تنظيف غير مطابقة للمواصفات

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة جولاتها في الجنوب، حيث ضبطت مواد تنظيف غير مطابقة للمواصفات. فقامت بتلفها بإشارة من النيابة العامة الإستئنافية في النبطية وبمؤازرة من جهاز أمن الدولة.