لبنان

بيرم ترأس اجتماعا حول مشروع الحوار الاجتماعي : لدعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم

Lebanon 24
15-12-2021 | 07:12
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عقد في وزارة العمل صباح اليوم الاجتماع التقديمي لمشروع الحوار الاجتماعي من أجل إضفاء الطابع الرسمي وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي - سوليفم  والذي سيدعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف في بلدان العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على لبنان ومصر والجزائر والاراضي الفلسطينية المحتلة والذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
 
تراس الاجتماع وزير العمل مصطفى بيرم وحضره رؤساء مصالح ودوائر في الوزارة وفريق خبراء من المنظمة.
 
بداية قدمت السيدة جمانة كرامة من المنظمة موجزا عن المشروع واهدافه، ثم تحدث عضو فريق المنظمة ومدير المشروع السيد دان كورك ، تلاه الوزير بيرم الذي تناول الاولويات العليا في ما يتعلق بالاقتصاد اللبناني، لاسيما في ما خص قضايا البطالة والوظائف في سوق العمل اللبناني. 
بعد ذلك، قدم مدير المشروع عرض تفاعلي عن مشروع "سوليفم" لجهة دور الشركاء الاجتماعي في اطار المشروع.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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