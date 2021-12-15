درويش حيا كورال الفيحاء: طرابلس مدينة للسلام والتلاقي والإبداع

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "التحية والتقدير لكورال الفيحاء على مبادرته واحتضانه لمشروع كورال نغم الذي يجمع شباب وشابات من جبل محسن وباب التبانة والذين سينشدون الميلاد ضمن المهرجان الميلادي في الميناء بمشهدية راقية تعبر عن روح طرابلس وصورتها الحقيقية التي ننتمي لها، مدينة للسلام والتلاقي والإبداع".وارفق التغريدة بصورة لكوروال الفيحاء.