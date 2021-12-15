درويش حيا كورال الفيحاء: طرابلس مدينة للسلام والتلاقي والإبداع

التحية والتقدير لـ #كورال_الفيحاء على مبادرته واحتضانه لمشروع #كورال_نغم الذي يجمع شباب وشابات من #جبل_محسن و #باب_التبانة والذين سينشدون #الميلاد ضمن المهرجان الميلادي في الميناء بمشهدية راقية تعبر عن روح #طرابلس وصورتها الحقيقية التي ننتمي لها، مدينةً للسلام والتلاقي والإبداع pic.twitter.com/J3WN3MYmF8
— MP Ali Darwish (@alidarwish72) December 15, 2021
التحية والتقدير لـ #كورال_الفيحاء على مبادرته واحتضانه لمشروع #كورال_نغم الذي يجمع شباب وشابات من #جبل_محسن و #باب_التبانة والذين سينشدون #الميلاد ضمن المهرجان الميلادي في الميناء بمشهدية راقية تعبر عن روح #طرابلس وصورتها الحقيقية التي ننتمي لها، مدينةً للسلام والتلاقي والإبداع pic.twitter.com/J3WN3MYmF8