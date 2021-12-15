لبنان

اليكم جديد قضية سرقة "درابزين" الطريق البحري في الميناء

Lebanon 24
15-12-2021 | 07:11
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بعد عملية سرقة "الدرابزين" الموجود على الكورنيش البحري في مدينة الميناء فجر اليوم من قبل مجهولين وبعد ادعاء البلدية ضد مجهول، تحركت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وقامت بالتحقق من كاميرات المراقبة في المكان وتحديد وجود "الدرابزين" الذي تم بيعه لاحد البور في منطقة التبانه  في طرابلس.

وأفادت المعلومات انه تم استرجاع "الدرابزين" فيما العمل جار على تعقب الفاعلين  وتحديد هويتهم لتوقيفهم.

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