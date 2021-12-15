لبنان

عبدالله اتصل بمولوي والحجار للبحث في مشكلة التسجيل للبطاقة التمويلية

Lebanon 24
15-12-2021 | 07:20
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 أجرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، اتصالين هاتفيين، مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور الحجار، لبحث مشكلة إلزامية بطاقة الهوية للتسجيل على منصة البطاقة التمويلية، وجرى التأكيد على ضرورة معالجة الموضوع حفاظا على حقوق المواطنين، وفق جهود مشتركة تبذل بين الوزارات المعنية مع منصة impact.
المصدر: الوكالة الوطنية
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