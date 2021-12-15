سليم عرض مع عراجي والقرعاوي لتداعيات الازمة الصحية

عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع رئيس لجنة الصحة النيابة النائب الدكتور عاصم عراجي، يرافقه النائب الدكتور محمد القرعاوي، الأوضاع العامة في لبنان وتداعيات الازمة الصحية المتمثلة بتزايد عدد الإصابات اليومية بكورونا واهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل عام وفي المؤسسات العسكرية بشكل خاص.