لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. انقطاع شبكة MTC في هذه المناطق

Lebanon 24
15-12-2021 | 08:05
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه لليوم الثاني على التوالي لا تزال شبكة الخلوي mtc  مقطوعة في الهرمل والقرى المجاورة، ومن دون اي  تبرير من قبل الجهات المعنية، ما اثاراحتجاج المواطنين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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mtc

الهرمل

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