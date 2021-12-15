لليوم الثاني على التوالي.. انقطاع شبكة MTC في هذه المناطق

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه لليوم الثاني على التوالي لا تزال شبكة الخلوي mtc مقطوعة في الهرمل والقرى المجاورة، ومن دون اي تبرير من قبل الجهات المعنية، ما اثاراحتجاج المواطنين.