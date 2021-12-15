عمال ومستخدمو كهرباء لبنان: إضراب لـ3 أيام

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها اليوم، وناقشت بحسب بيان صادر عنها "الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العمال والمستخدمون وتدني رواتبهم امام الصعود المخيف للدولار بحيث أصبحت هذه الرواتب لا تكفي بدل نقل واشتراك مولد وهذا كله نتيجة عدم مبالاة القيمين".واستغربت النقابة "دفع مستحقات شركات مقدمي الخدمات بالدولار FRESH من قبل المؤسسة في حين يتقاضى عمالها بالعملة الوطنية، لذلك تطالب النقابة باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة اسوة بما يتقاضاه عمال شركات مقدمي الخدمات اي نصف الراتب على أساس منصة صيرفة ونصفه الثاني بالعملة الوطنية نتيجة تردي الوضع الإقتصادي الذي يعانيه العمال والمستخدمون والا ستجد نفسها مضطرة لاقفال المرفق العام بكافة دوائره وأقسامه محملة مسؤولية ذلك لإدارة المؤسسة ومعالي وزير الوصاية".أضافت النقابة:"ان ما يثير الريبة الصمت الفاضح والمريب لمعالي وزير الطاقة والمياه لعدم اكتراثه لصرخة النقابة والعمال لما آلت اليه اوضاعهم المالية وأوضاع مؤسستهم وسعيه الدؤوب للتمديد وتوسيع الصلاحيات وتأمين الاموال لشركات مقدمي الخدمات".وحذرت النقابة من "اي تقديمات مالية او توسيع صلاحيات لشركات مقدمي الخدمات مهما كان حجمها لانها بمثابة مكافأة للفشل الذريع لهذه الشركات على مدى اكثر من 10 أعوام (على صعيد تحسين الجباية، تخفيض الهدر الفني، الخدمة العامة ) بل المطلوب محاسبة هذه الشركات على هذا الاداء الفاشل الذي أدى لتفكك منشآت المؤسسة وتحويلها الى خردة وتحميلها أعباء لا قدرة لها على تحملها".ودعت النقابة الى "الاضراب وعدم الحضور في كافة المراكز التابعة للمؤسسة وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة التزاما بقراراتها ثلاثة ايام اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16/12/2021 ولغاية 18/12/2021 ضمنا وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب".