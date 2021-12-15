لبنان

جلسة حاسمة غداً... هذا ما كشفه رئيس المجلس الدستوري عن الطعن في قانون الانتخاب

Lebanon 24
15-12-2021 | 08:23
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قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب "قمنا بالعديد من الإجتماعات في ما يتعلّق بالطعن المقدّم من "التيار الوطني الحرّ" في القانون الإنتخابي، وجلسة الغد ستكون موسّعة، ولكن لا يمكن الإستمرار بعقد الإجتماعات بعد نهار الثلاثاء في 21 من الشهر الحالي".
 
وأشار مشلب لـ"الجديد" إلى أنّ "الكلام الذي صدر عن المجلس الدستوري في وسائل الإعلام غير دقيق وغير صحيح، وكل ما يتم تداوله هو مجرّد تحليل، ولا يوجد أي إنقسام طائفي في المجلس بل النقاش قائم".
 
 
وأوضح أن "كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في ما يتعلّق بتاريخ الإنتخابات النيابية ليس له أي علاقة بقرارات المجلس الدستوري". 
 
 
وأضاف أن هناك "الكثير من النقاط العالقة التي يتمّ نقاشها إلى الآن، ولم يتمّ التصويت على أي بند بعد، وغدًا ستكون جلسة مهمة".
 
 
 
 
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