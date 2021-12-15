لبنان

حركة غريبة في النافعة-الدكوانة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-12-2021 | 08:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توافد المواطنين باعداد كبيرة الى مقر هيئة ادارة السير (النافعة) في الدكوانة، وذلك بهدف شراء أرقام السيارات المميزة.
 
وسجل تدافع في صفوف المواطنين بسبب التسابق على دفع الايصالات.
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