توقيف شخص في شارع المصارف في صيدا... هذا ما كان يفعله

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام شخص بترويج عملة مزيّفة في مدينة صيدا - شارع المصارف.على الفور، انتقلت دورية من المفرزة إلى المكان، ونفّذت مداهمة تمكّنت في خلالها من توقيف المذكور، ويدعى:ع. س. (من مواليد عام 1985، لبناني)