لبنان

توقيف شخص في شارع المصارف في صيدا... هذا ما كان يفعله

Lebanon 24
15-12-2021 | 08:50
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام شخص بترويج عملة مزيّفة في مدينة صيدا - شارع المصارف.

على الفور، انتقلت دورية من المفرزة إلى المكان، ونفّذت مداهمة تمكّنت في خلالها من توقيف المذكور، ويدعى:

ع. س. (من مواليد عام 1985، لبناني)
بتفتيشه، عُثر بحوزته على /24/ ورقة نقدية مزيّفة من فئة الـ/100/ دولار أميركي.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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