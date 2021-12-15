لبنان

كتاب الدكتور عادل يمين"التشَارُك في النظام الدستوريّ اللبنانيّ": تفنيد لنظام "الطائف" واقتراح بديل ميثاقيّ

Lebanon 24
15-12-2021 | 08:53
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صدر للمحامي الدكتور عادل يمين كتابه الجديد تحت عنوان "التشَارُك في النظام الدستوريّ اللبنانيّ" (864 صفحة)، وقد عالج فيه المؤلِّف كيفيّة تعامُل هذا النظام مع واقع التنوُّعِ المُجتمَعيّ في لبنانَ وتأمينهِ تَشَارُكَ الجماعات التاريخيّة في السُلطَة وعَرَضَ مَعالم التَشارُكيَّة اللبنانيَّة ومَواضعها وتصدّى للإِشكاليّات الدستوريّة والقانونيّة التي أَفرَزَتها المعادلات والآليّات التي اعتَمَدها النظام المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، وفَنَّدَ الاختلالات ومَواضع الوَهْن فيه والثَغَرات والعَثرات والتنَاقُضَات والالتباسَات التي تَعتَريهِ.
وقَدَّمَ الدكتور عادل يمين في كتابه البَدائل والاقتراحات التي تَكفَلُ برأيه انتظامَ الحياة الوَطَنيَّة والدستوريّة في لبنان وتَفتَحُ الآفاقَ أمامَ بناء نِظام جديد، جمهوريّ وديمقراطيّ وميثاقيّ وتشارُكيّ ونصف برلمانيّ ومُتناغِم ومُتَوَازِن وفَعَّال ومَنيع، يَنجَحُ في التَوفيقِ بين ضَمَان التَشارُك ومَنع التَشابُك، ويوسِّعُ السُبُلَ أمامَ إقامَة دَولة تَحفَظُ الاستقرارَ وتُوَفّرُ مُقتَضَيات العدالة ومستلزمات التقدّم.
 
 
 
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