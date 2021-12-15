لبنان

بو حبيب ترأس الاجتماع الاول لمجلس الشراكة اللبناني - البريطاني

Lebanon 24
15-12-2021 | 09:05
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ترأس وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الاجتماع الاول لمجلس الشراكة اللبناني - البريطاني  في حضور السفير البريطاني  لدى لبنان إيان كولارد .
سبق الاجتماع لقاء ثنائي بين الوزير بو حبيب والسفير كولارد .
في بداية الاجتماع تحدث  الوزير بو حبيب والسفير البريطاني و اكدا  تصميمهما  على تطوير اعمال المجلس والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ثم عقدت اللجنة المشتركة للتجارة اجتماعا برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.
 بعد ذلك اجتمعت  لجنة الشراكة حيث ترأس الوفد اللبناني مدير الشؤون السياسية  والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي خوري وعن الجانب البريطاني السفير كولارد  بحضور ممثلين عن  وزارات الصناعة والعدل والاقتصاد والتجارة وتم البحث  في العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات.
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