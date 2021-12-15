لبنان

المرتضى عرض شؤونا ثقافية مع عريجي

Lebanon 24
15-12-2021 | 09:22
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 التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الأونيسكو، الوزير السابق روني عريجي، وجرى البحث في شؤون ثقافية وفي الوضع العام السائد راهنا في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية

محمد وسام المرتضى

روني عريجي

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