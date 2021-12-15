لبنان

إنقلاب شاحنة وسقوط 25 جريحا... هذا ما حصل على طريق عام رياق (صور)

Lebanon 24
15-12-2021 | 09:52
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نقل عناصر من الدفاع المدني ثمانية جرحى من التابعية السورية الى مستشفى العبدالله أصيبوا جراء انقلاب شاحنة على طريق عام رياق-البقاع.
كذلك، أسفر الحادث عينه عن سقوط سبعة عشر جريحاً، تولت جهات أخرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
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رياق

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