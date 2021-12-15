إنقلاب شاحنة وسقوط 25 جريحا... هذا ما حصل على طريق عام رياق (صور)

نقل عناصر من الدفاع المدني ثمانية جرحى من التابعية السورية الى مستشفى العبدالله أصيبوا جراء انقلاب شاحنة على طريق عام رياق-البقاع.

كذلك، أسفر الحادث عينه عن سقوط سبعة عشر جريحاً، تولت جهات أخرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.