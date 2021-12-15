لا تسليم للمحروقات صباح الغد.. ما السبب؟









علم "لبنان24" أن نقابة أصحاب الصهاريج ستشارك في إضراب قطاع النقل صباح غد الخميس، على أن يتم التوقف عن توزيع المحروقات للمحطات في فترة الصباح.



وأشارت مصادر في قطاع النفط إلى أن "المشاركة بالاضراب لا تعني الامتناع نهائياً عن التسليم خلال يوم غد الخميس. فالمحطات ستتسلم المحروقات على نحو اعتيادي.