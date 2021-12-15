أطلقا النار على عناصر من الجيش... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه اثناء قيام دورية من مخابرات الجيش بمداهمة مطلوبين في محلة الخناق في طرابلس ، جرى اطلاق نار من قبل "م.ز" و شقيقه "خ.ز" بإتجاه عناصر الدورية الذين ردوا بالمثل ما ادى الى اصابة الشقيقين.وعلى الفور تم نقلهما الى أحد مستشفيات طرابلس.وتأتي هذه المداهمة على خلفية اقدام احدهم على اطلاق النار في الهواء منذ يومين بعد خلافات مادية بينه وبين احد الاشخاص في المحلة المذكورة.