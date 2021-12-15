لبنان

وهاب: محاصرة إيران وسوريا والضغط على الساحة اللبنانية يصب في مصلحة الفوضى

Lebanon 24
15-12-2021 | 10:25
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عُقد في دارة رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في الجاهلية، اجتماع عمل بين قيادتي "حزب التوحيد العربي" و"حزب الله" ضم الوزير السابق، نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" الحاج محمود قماطي على رأس وفد من الحزب بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي ومجلس الأمناء في حزب التوحيد العربي.
تناول اللقاء الأوضاع على الساحتين الإقليمية والمحلية وخاصة الوضع المعيشي والاجتماعي وحاجات الناس وتفعيل مؤسسات الدولة.
وأكّد وهاب بعد اللقاء على " ضرورة تحريك وتفعيل المؤسسات الرقابية والأمنية والقضائية لوقف كل عمليات المضاربة والتلاعب بحياة المواطنين وأرزاقهم خاصة وأن لعبة الدولار تبدو مكشوفة بأنها لعبة سياسية ولم تعد لعبة لا مالية ولا اقتصادية".
وإقليمياً ركّز الجانبان على ما يجري في المنطقة خاصة لجهة الضغط الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مفاوضات فيينا، حيث اعتبر وهاب أن "حصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعقوبات عليها هي عقوبات ظالمة ويجب أن تسقط كما يجب أن تكون شرطاً أساسياً للتقدم في فيينا، وأن الضغط على الشعب الإيراني وحصاره هي جريمة".
ورأى أن "الولايات المتحدة الأميركية اليوم ترتكب جريمة بحق الشعب الإيراني ودون أن تتراجع عن هذه الجريمة حتماً المفاوضات في فيينا لن تشهد أي تقدم، مطالباً كل القوى الغربية بأن تكون أكثر عدلاً في تعاطيها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني، محذراً من أن "هذه القوى التي تحاصر إيران وسوريا وتمارس اليوم ضغطها على الساحة اللبنانية يجب أن تعرف بأن هذا الأمر كله يصب في مصلحة الفوضى في المنطقة وليس في مصلحة الاستقرار فيها".
 
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