مولوي وجه كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام: لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢١ من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية.