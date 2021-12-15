قائد الجيش استقبل رئيس أركان الدفاع البلجيكي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع البلجيكي الأميرال Michel HOFMAN على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

