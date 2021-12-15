لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس أركان الدفاع البلجيكي

Lebanon 24
15-12-2021 | 11:39
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع البلجيكي الأميرال Michel HOFMAN  على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.
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