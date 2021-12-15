لبنان

اعتصام مفتوح لمياومي وجباة الإكراء في "كهرباء لبنان"

Lebanon 24
15-12-2021 | 11:49
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أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، أنه "نظرًا للإجحاف والغبن وعدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها بتحقيق المطالب المحقة، وبعد مرور ثلاث أسابيع على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه والمدير العام لكهرباء لبنان بدفع رواتب العمال المستحقة، وحتى الآن لم يدفع شهر 11، غير مبالين بأن الأجر اليومي للعامل لم يعد يكفي للحاجات الأساسية للعيش الكريم خصوصًا بعد الارتفاع الكبير للدولار مقابل الليرة، لذلك قررنا الإعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى، حفاظًا منا على حقوق العمال وحسن سير العمل في المرفق العام".
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