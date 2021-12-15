لبنان

في زمن الميلاد.. دعوة من عبد الساتر إلى القادة والمسؤولين

Lebanon 24
15-12-2021 | 11:53
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ترأس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، بإسم صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى، افتتاح تساعيّة الميلاد في الجامعة الأنطونيّة الحدت - بعبدا، بمشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون.
دعا عبد الساتر في عظته القادة والمسؤولين والموظفين العامين والجميع إلى عيش ثورة الميلاد، فيتخلوا عن مصالحهم الشخصيَّة أو الطائفية الآنيّة والضيّقة ويستبدلوها بالمصلحة الوطنيَّة. 
وأضاف: "ليتوقفوا عن تهريب أموالهم إلى الخارج وليعيدوا ما هُرِّب ليضعوه في خدمة مواطنيهم. وليتوقفوا عن تنفيذ مشاريع الخارج من أجل خير الداخل. إننا ندعوهم إلى محاسبة من نهب وهدر المال العام حتى وإن كان من المقرَّبين المخلصين وإلى الاقتصاص من الذين يرتشون أو يتقاعسون في أداء وظيفتهم حتى ولو قلَّل فعلهم هذا من شعبيتهم".
كما ودعا رجال الدين من كل الطوائف إلى الانضمام الى ثورة الميلاد بالسعي الى إرجاع الإنسان الى الله وإلى المحافظة على كرامة كلّ مواطن وعلى حقوقه مهما كانت طائفته. وأضاف: "إننا ندعوهم إلى عيش التجرد المادي والعفة في التعاطي مع الآخرين، فلا يتسلَّطون على أحد، ولا يفرِضون خياراتهم على أبنائهم وبناتهم، ولا يثيرون بخُطَبِهم النعرات الطائفية والخوف من الآخر، والاحقاد التي يريد اللبنانيون تخطيها".
وأضاف قائلاً: "إننا ندعو التجار وأصحاب المصارف إلى أن يثوروا ثورة الميلاد فلا يعبدوا إله المال ولا يقرِّبوا الإنسان أمامه قربانًا وليتذكروا أن أسلافهم الذين تسببوا بموت الكثيرين من أهل جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى وُصموا وعائلاتهم بالعار ولعنهم البشر".
كما ودعا عبد الساتر "القضاة إلى عيش ثورة الميلاد بالوقوف بوجه من يحاول طمس حقيقة انفجار وحشي ومجرم تسبَّب بمقتل وجرح العديد من سكان العاصمة وبتدمير عدد كبير من بيوتها، حماية لمن أهمل وتواطأ ودبر ونفذ. أيها القضاة أحققوا الحق ودافعوا عن المظلوم غير عابئين بتهديد مسؤول أو بتهويل وزير أو نائب أو بأي ضغط داخلي أم خارجي".
 
وتوجه رئيس الجامعة الانطونية الأب ميشال الجلخ للرئيس عون بالقول: "اللبنانيون قياميّون والرجاء راسخ في شخصيتهم الجماعية وأملنا أن تتمكّنوا من فتح كوّة في جدار الأزمة تُقصي عنهم قلق الخيبات المتراكمة".
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