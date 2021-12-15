الشّركات المستوردة للنّفط: سنتوقف عن العمل في هذا الوقت والتاريخ

صدر عن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC) البيان الآتي:



بيروت في ١٥ كانون الأوّل ٢٠٢١: تضامنًا مع تحرّك اتّحادات ونقابات قطاع النّقل البرّي في لبنان، ستتوقّف الشّركات المستوردة للنّفط عن العمل في مستودعاتها صباح يوم الخميس الواقع في ١٦ كانون الأوّل ٢٠٢١، من السّاعة السّابعة وحتّى السّاعة العاشرة صباحًا، على أن تعاود عملها وتسليم المحروقات ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحًا.