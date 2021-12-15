لبنان

كم يبلغ عدد المسجلين والمستوفين للشروط للتصويت خارج لبنان؟

Lebanon 24
15-12-2021 | 12:38
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين بأنها استلمت القوائم الانتخابية الأولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل أسماء الأشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم ٢٢٥،١١٤؛ وسيصار إلى نشرها وتعميمها بكافة الوسائل المتاحة من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعبر توفير نسخ في مقراتها ليتمكن جميع المواطنين غير المقيمين من الاطلاع عليها وطلب تصحيحها عند الاقتضاء ابتداء من اليوم ولغاية ١ كانون الثاني ٢٠٢٢.
 
كما أعلنت الوزارة بأنها نشرت رابط القوائم التابع للمديرية العامة للاحوال الشخصية (https://www.dgcs.gov.lb/arabic/voters-list) على موقعها الالكتروني للاطلاع عليها وتصحيحها. 
 
اما بالنسبة للمغتربين المتواجدين في لبنان خلال فترة تصحيح القوائم والتي تصادف فترة الأعياد، فأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أن يتقدموا بالطلبات نفسها مباشرة في لبنان أسوة بالمقيمين.
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