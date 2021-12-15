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لبنان
13 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
Lebanon 24
15-12-2021
|
13:22
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1941 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 694256.
كما وسجل لبنان 13 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8886.
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