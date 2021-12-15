وزارة المالية تعلن إقفال ٱمانة السجل العقاري في بيروت... ما هو السبب؟

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية الآتي:

سيتم إقفال ٱمانة السجل العقاري في بيروت اعتبارًا من صباح غد الخميس الواقع فيه ١٦/١٢/٢٠٢١ لغاية نهار الإثنين الواقع فيه ٢٠/١٢/٢٠٢١ بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا.