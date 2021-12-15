لبنان

وزارة المالية تعلن إقفال ٱمانة السجل العقاري في بيروت... ما هو السبب؟

Lebanon 24
15-12-2021 | 13:23
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية الآتي:
سيتم إقفال ٱمانة السجل العقاري في بيروت اعتبارًا من صباح غد الخميس الواقع فيه ١٦/١٢/٢٠٢١ لغاية نهار الإثنين الواقع فيه ٢٠/١٢/٢٠٢١ بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا.
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