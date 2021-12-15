لبنان

زحمة سير خانقة في بحنين لهذا السبب (صورة)

Lebanon 24
15-12-2021 | 13:44
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وقع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة بحنّين تطوّر إلى تضارب من دون سقوط إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وشهدت المحلة زحمة سير خانقة وعمل الأهالي على فض الإشكال.
 
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زحمة سير خانقة

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