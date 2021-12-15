زحمة سير خانقة في بحنين لهذا السبب (صورة)

وقع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة بحنّين تطوّر إلى تضارب من دون سقوط إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وشهدت المحلة زحمة سير خانقة وعمل الأهالي على فض الإشكال.