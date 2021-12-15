لبنان

أهالي عكار يلقون القبض على عصابة سرقة

Lebanon 24
15-12-2021 | 13:54
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قام عدد من أهالي عكار بإلقاء القبض على عصابة سرقة عند مفرق برقايل في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقد تم تسليم العصابة إلى الجهات المختصة بعد اعترافهم بالسرقات التي أقدموا عليها.
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