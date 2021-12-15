أهالي عكار يلقون القبض على عصابة سرقة

قام عدد من أهالي عكار بإلقاء القبض على عصابة سرقة عند مفرق برقايل في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد تم تسليم العصابة إلى الجهات المختصة بعد اعترافهم بالسرقات التي أقدموا عليها.