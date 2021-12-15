توقيف مطلوب في دورس.. وهذا ما ضبط بحوزته (صور)

بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دورس – بعلبك منازل عدد من المطلوبين المتورطين مع آخرين في عمليات تزوير، وأوقفت المواطن (ح. م)،#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/ZfGQ41Yx3F pic.twitter.com/HYwg923QDj
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 15, 2021
بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دورس – بعلبك منازل عدد من المطلوبين المتورطين مع آخرين في عمليات تزوير، وأوقفت المواطن (ح. م)،#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/ZfGQ41Yx3F pic.twitter.com/HYwg923QDj