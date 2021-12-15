توقيف مطلوب في دورس.. وهذا ما ضبط بحوزته (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 15 / 12 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دورس – بعلبك منازل عدد من المطلوبين المتورطين مع آخرين في عمليات تزوير، وأوقفت المواطن (ح. م)، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية ومعدات وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير، إضافة إلى عملات وبطاقات وشهادات مزوّرة.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتستمر المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.