مداهمة حي السلم إثر عملية السطو على بنك بيبلوس: شخصان رميا نفسيهما وجثة مجهولة الهوية!

على إثر معلومات توفرت للقوة الضاربة في الجيش عن تواجد المطلوبين بعملية السطو المسلح على بنك بيبلوس في الزلقا نهار أمس، داهمت القوة منطقة حي السلم حيث دار اشتباك مسلح فيما بينهم تم خلاله إلقاء قنبلة على الجيش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأثناء المداهمة، قام شخصان برمي نفسيهما من الطابق الخامس من أحد المباني توفي أحدهما على الفور فيما أصيب الآخر إصابة حرجة.كما شوهد جثة مجهولة الهوية في المكان.