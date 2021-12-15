لبنان

القومي: كل ما يصدر عن العدو يعكس حجم العداء الوجودي لأمتنا

Lebanon 24
15-12-2021 | 15:15
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دان "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في بيان "الاجراءات العدوانية العنصرية، والتي بذريعة حماية الأمن القومي اليهودي أباحت لجيش الاحتلال تقديم قوات معززة لشرطة العدو ومكتب رئيس حكومة العدو والوزارات للإشتراك في مهمات لقمع الفلسطينيين، عدا عن تعزيز مصلحة المعتقلات بجنود من جيش الاحتلال، بموجب ما يسمى قانون خدمات الأمن بهدف تضييق الخناق على الأسرى، وتبرير عمليات قمعهم وحرمانهم أبسط حقوقهم".
ورأى أن "كل ممارسات الاحتلال وعدوانيته تصب في خانة واحدة هي العداء الوجودي التاريخي لأمتنا وشعبنا. وتأتي هذه الممارسات لتعري المتخلين عن فلسطين والمهرولين إلى عقد الاتفاقات مع العدو تحت شعار السلام والتطبيع".
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