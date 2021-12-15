في صيدا... فقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل! (صور)

فقد سائق سيطرته على سيارة من نوع تويتا يدعى وليد.ف من مواليد ١٩٩٨، واصطدم في المكعبات الاسمنتية، وذلك في منطقة رجال الأربعين في صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضر عناصر فوج الانقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وعملوا على إسعافه ونقله إلى مستشفى حمود الجامعي في صيدا لتلقي العلاج.