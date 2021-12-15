غوتيريش يزور بيروت السبت

تترقّب الأوساط السياسية في بيروت، وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى بيروت السبت المقبل.

وفي معلومات "الأنباء" الكويتية ان الأمين العام للأمم المتحدة سيجري مروحة اتصالات سياسية رسمية وغير رسمية واسعة، واللافت فيه حرصه على لقاء رؤساء الطوائف الدينية في لبنان، في مقر اقامته، وعددهم ستة للاستماع الى آرائهم بما يتعين فعله لاخراج لبنان من المأزق الذي يتخبط به. وقد أشارت المصادر المتابعة الى احتمال ان يطلق غوتيريش مبادرة معينة في هذا الاطار.

(الأنباء الكويتية)