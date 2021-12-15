لبنان

الدولار بدأ رحلة الثلاثين ألفاً.. وحديث عن مبادرة أممية لإخراج لبنان من مأزقه

Lebanon 24
15-12-2021 | 17:00
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كتبت الأنباء" الكويتية: بدأ الدولار الأميركي رحلة الثلاثين ألف ليرة لبنانية، وليس من يكبح انطلاقته، وهو ان تراجع قليلا امس بفضل تعاميم وإجراءات المصرف المركزي، الا ان التوقعات المالية والسياسية ترجح استمرار صعوده، عاكسا ارتفاعه على القطاعات المدولرة كافة، من المحروقات الى الأدوية والى المنتجات المحلية كافة، وصولا الى الانترنت، حيث ابلغ مصرف لبنان، وزير الاتصالات، وقف تحويل الدولارات الى شركة الانترنت العالمية والمقدرة سنويا بـ 6 ملايين دولار.
المشهد مقلق، والامن الاجتماعي بات في المرمى، بفعل عوامل الفقر والتفلت وتحول المصارف ومراكز تحويل الأموال ومحال الصيرفة والمؤسسات التجارية الكبرى، أهدافا مباشرة للعصابات المسلحة، التي استهدفت أمس الأول، بنك بيبلوس في الزلقا، ومتجر بيع الهاتف الخليوي في سن الفيل.
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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