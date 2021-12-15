لبنان

وهاب: خالد مشعل غير مرحّب بك في بيروت

Lebanon 24
15-12-2021 | 16:36
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غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "خالد مشعل غير مرحب بك في بيروت. إذهب والتحق بثورات الربيع العربي الإخوانية التي خربت الوطن العربي. ما زالت سوريا تنزف وليبيا محتلة بسبب ثورات إخوانكم".
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