وهاب: خالد مشعل غير مرحّب بك في بيروت

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "خالد مشعل غير مرحب بك في بيروت. إذهب والتحق بثورات الربيع العربي الإخوانية التي خربت الوطن العربي. ما زالت سوريا تنزف وليبيا محتلة بسبب ثورات إخوانكم".