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لبنان
همس وعتاب
Lebanon 24
15-12-2021
|
17:06
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يدور همس وعتاب بين حليفين على خلفية الإشتباك الحاصل عشية التحضير لإستحقاق حاسم، وكلاهما يخشى فوز الخصوم في دوائرهم، إذا حصل الإنفكاك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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