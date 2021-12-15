يدور همس وعتاب بين حليفين على خلفية الإشتباك الحاصل عشية التحضير لإستحقاق حاسم، وكلاهما يخشى فوز الخصوم في دوائرهم، إذا حصل الإنفكاك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".