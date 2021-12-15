لبنان

همس وعتاب

Lebanon 24
15-12-2021 | 17:06
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يدور همس وعتاب بين حليفين على خلفية الإشتباك الحاصل عشية التحضير لإستحقاق حاسم، وكلاهما يخشى فوز الخصوم في دوائرهم، إذا حصل الإنفكاك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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