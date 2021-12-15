لبنان

خشية من خطوات مالية تزيد الطين بلّة

Lebanon 24
15-12-2021 | 17:11
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يخشى خبراء من خطوات مالية، تزيد الطين بلة، كرفع الرسوم والغرامات، بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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