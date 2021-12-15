المواقف تدور على نفسها في ظل انكشاف لعبة الدولار

كتبت "اللواء": بدت المواقف، مثل حجر الرحى تدور على نفسها، في ظل انكشاف "لعبة الدولار" الخطيرة التي تستنزف جيوب المواطنين وتأكل ما لديهم من فتات مدخرات، أو ودائع ما بقي منها لا يسد رمق حياة أو قضاء حاجة، في ظل مؤشرات مزعجة، كالعودة إلى حركات الاحتجاج في الشارع، كمثل إضراب قطاع النقل البري اليوم، أو تزايد السرقات حتى في وضح النهار، أو انقطاع حليب الأطفال، فضلاً عن إعادة النظر بعمليات التسعير على الرغم من التراجع النسبي لعرض الدولار في السوق السوداء، قبل العودة إلى الارتفاع.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "فكرة انعقاد جلسة للحكومة تحمل صفة الاستثناء بهدف تسيير وتدبير المؤسسات وصرف مساعدات للموظفين ليست سوى فكرة غير قابلة للحياة لأكثر من سبب إذ أنه بمجرد أن تتم الدعوة لجلسة كهذه يفتح المجال امام استئناف جلسات الحكومة الأمر الذي لم ينضج بعد".

وفُهم من المصادر نفسها أن "سلسلة مواقف يفترض أن تتظهّر بعد كلام رئيس الجمهورية عن تأييده الدعوة لإنعقاد المجلس"، داعية إلى تلقيها لتحديد البوصلة مع العلم أن مواقف الثنائي الشيعي لم تتبدّل".

وقالت إن "ما من حلّ آخر وكل يوم تأخير تدفع ثمنه القطاعات المختلفة في البلد".

(اللواء)