18
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تقشف في وزارة الخارجية: "بيروت بالليرة ومصاريف الخارج بالدولار"
Lebanon 24
15-12-2021
|
22:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " الاخبار": عقد أول من أمس، اجتماع بين وزيري الخارجية عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل لمعالجة المشكلة التي خلّفها قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الامتناع عن صرف موازنة وزارة الخارجية بالسعر الرسمي للدولار، واحتساب الدولار بسعر 19 ألف ليرة ما يؤدي إلى خسارة الموازنة 12 ضعفاً من قيمتها.
وبحسب المعلومات، تم الاتفاق على قرار جديد سيتم الإعلان عنه غداً وينص على الفصل بين موازنة وزارة الخارجية في بيروت وموازنة مصاريفها الخارجية.فتبقى الموازنة في بيروت بالليرة، فيما يصار إلى تخصيص موازنة المصاريف الخارجية بالدولار الأميركي بحسب قيمته السوقية اليوم. وفي المقابل، يفترض أن تقدّم وزارة الخارجية برنامج تقشف يقلص حجم الموازنة الخارجية من نحو 115 مليون دولار إلى أقل من تسعين مليون دولار، على أن يشمل برنامج التقشف:أولاً، أن تقتصر الوزارة على دفع رسوم عضوية لبنان في المنظمات الدولية السياسية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.ثانياً، نقل موازنة المساهمات في المؤسسات الدولية الأخرى كالأونيسكو والفاو والإسكوا إلى الوزارات المختصة أو رئاسة الحكومة.ثالثاً، تقليص النفقات التشغيلية للبعثات الديبلوماسية بنسب مختلفة تصل إلى 20 في المئة.رابعاً، تقليص كلفة رواتب العاملين في الجسم الديبلوماسي الخارجي بنسب تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة، وعدم دفع أي راتب يفوق 20 ألف دولار (سفير لبنان في سوريا،مثلاً، يتقاضى راتباً يتجاوز 20 ألف دولار).يشار إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو مليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة، بينها 750 ألف دولار بدل نقل صناديق الاقتراع من وإلى لبنان، وبدل استئجار مقرات كمراكز أقلام، إضافة إلى احتمال إيفاد مندوبين إلى الخارج. ويجري الحديث عن احتمال تلقي لبنان مساهمات من الجاليات اللبنانية في الخارج لتغطية جانب من هذه النفقات.
تابع
الأكثر قراءة
وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)
Lebanon 24
وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)
08:35 | 2021-12-15
15/12/2021 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة حي السلم إثر عملية السطو على بنك بيبلوس: شخصان رميا نفسيهما وجثة مجهولة الهوية!
Lebanon 24
مداهمة حي السلم إثر عملية السطو على بنك بيبلوس: شخصان رميا نفسيهما وجثة مجهولة الهوية!
14:52 | 2021-12-15
15/12/2021 02:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية "غير عادية" على مواقع في سوريا.. صحيفة تكشف "السر"!
Lebanon 24
غارات إسرائيلية "غير عادية" على مواقع في سوريا.. صحيفة تكشف "السر"!
08:00 | 2021-12-15
15/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليان نمري تصرخ في أحد المحلات: "شووووو؟ نجينا يا رب"... شاهدوا ماذا حصل معها! (فيديو)
Lebanon 24
ليليان نمري تصرخ في أحد المحلات: "شووووو؟ نجينا يا رب"... شاهدوا ماذا حصل معها! (فيديو)
09:06 | 2021-12-15
15/12/2021 09:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-15
15/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:44 | 2021-12-16
ميقاتي: لم يعد الوقت مناسبا للتعطيل.. ولبنان لن يكون منبرا للاساءة لأي دولة عربية
05:48 | 2021-12-16
يبيع "معسل تهريب"... اليكم ما حصل
05:30 | 2021-12-16
سرقة من نوع آخر... هذا ما حصل في الاوزاعي (صورة)
05:24 | 2021-12-16
أمطار غزيرة ورياح بدءاً من الغد.. إحذروا من تطاير اللوحات الإعلانية
05:13 | 2021-12-16
أرسلان عرض المستجدات مع كرامي في خلدة
05:08 | 2021-12-16
يقومون بأعمال الصيرفة... أمن الدولة يلقي القبض عليهم
فيديو
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
16/12/2021 12:54:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
16/12/2021 12:54:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
16/12/2021 12:54:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact