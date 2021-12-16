بعد الدعوة للإضراب... كيف حال الطرق صباح اليوم؟

بظل دعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان للإضراب والاعتصام اليوم، في المناطق اللبنانية كافة تنديداً بالأوضاع المعيشية، وللمطالبة بتنفيذ الوعود لمساعدة قطاع النقل، إليكم أوضاع الطرقات صباح اليوم الخميس:

- قطع السير عند تقاطع جامع الأمين - بيروت.

-قطع السير عند مستديرة عاليه من قبل بعض المحتجين (أعيد فتحه).

-قطع السير عند مستديرة الدورة بيروت (أعيد فتحه).

-قطع السير على الطريق البحرية - الدورة (أعيد فتحه).

-بدء تجمع الباصات والشاحنات والسيارات على البالما تمهيداً لقطع طريق البالما من قبل الاتحادات النقل البري.

-قطع السير على جسر كفرشيما بالاتجاهين (أعيد فتحه).

-قطع السير على طريق عام شتورا بالاتجاهين (أعيد فتحه).