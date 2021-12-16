أصوات غريبة في هذه المنطقة.. ورعبٌ بين الأهالي

سمع أهالي وادي خالد عند الحدود اللبنانية - السورية أصوات إنفجارات في ساعات متأخرة من الليل، وفق مندوبة "لبنان 24".وبحسب المصادر فالإنفجار سمع بين بلدتي المقيبلة اللبنانية والمشيرفة السورية، وهو ناتج عن إطلاق قذيفتين عند مجرى نهر الكبير دون معرفة الأسباب.وقد تسبب بحالة الهلع والخوف لدى الأهالي.